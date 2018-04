Groupe JAJ : activité en hausse sur l'exercice

12/04/2018 | 16:15

Groupe JAJ a fait état ce jeudi en cours de séance d'un chiffre d'affaires de 23,96 millions d'euros au titre de l'exercice 2017, soit une progression de 3,6% sur un an.



Les ventes sur le marché domestique ont grimpé de 9,7% à 16,87 millions d'euros, une hausse qui a plus que compensé l'érosion de 8,6% de l'activité à l'international à environ 7,08 millions.



Sur le seul quatrième trimestre, les revenus sont restés stables à 5,53 millions d'euros.



Groupe JAJ se dit confiant en ce qui concerne le nouvel exercice 2018/2019, avec une forte actualité notamment autour des 90 ans du Perfecto et la poursuite du développement de la vente directe auprès des consommateurs (investissement dans le webstore Schott, ouverture de boutique à enseigne en propre et en affiliation, boutiques éphémères prévues sur la prochaine période hivernale). La marque iconique Schott continue sur sa dynamique et consolide son héritage, tout en réaffirmant fortement sa modernité, en ayant désormais une forte attractivité auprès des Millenials via des models et une communication spécifique.





