Groupe LDLC : L’Armoire de Bébé ouvre son 1er magasin en périphérie de Lyon !

E-shop lancé en mai 2015 par le Groupe LDLC, mastodonte du e-commerce français, L'Armoire de Bébé ouvre son premier concept store à Limonest (Rhône) ! Spécialiste tendance de la puériculture, la marque lyonnaise comptera dès le vendredi 27 avril plus de 2 500 références soigneusement sélectionnées dans une boutique de 500 m². Le concept décalé du magasin place le visiteur à hauteur d'enfant en surdimensionnant le décor avec des meubles géants. Sur place, 4 conseillères accompagneront les jeunes parents dans leur choix d'équipement pour accueillir bébé et l'aider à grandir en toute sérénité.

Un 1er concept store L'Armoire de Bébé en région lyonnaise

Trois ans après le lancement du site e-commerce, le spécialiste de la puériculture arrive avec sa première boutique physique le 27 avril dans l'Ouest lyonnais, à Limonest. D'une surface de 500 m², le magasin réunira plus de 2 500 produits pour chouchouter les bébés de 0 à 3 ans. Ils ont tous été soigneusement sélectionnés en fonction de leur qualité, leur praticité et les dernières tendances. Les clients retrouveront par exemple les élégantes décorations de Little Big Room, les bodies Poudre Organic ou encore la papeterie Zü qui remportent déjà un franc succès sur le site. Cross canal, le magasin ouvrira l'accès aux 8 500 références du catalogue online tout en proposant des services complémentaires (conseils, montage, ateliers).

Un concept décalé de 500 m²

La boutique L'Armoire de Bébé met en valeur sur 500 m² 8 univers produits dédiés à la petite enfance : bain, cuisine, vêtement, peluches et jeux, biberonnerie, décoration, mobilier et transport. Le magasin dispose d'un concept unique et décalé : il a été redimensionné du point de vue d'un enfant. L'ambiance enfantine et colorée de la boutique intègre des meubles géants dans le parcours client pour animer l'espace et le rendre ludique. Au fil d'un cheminement, les visiteurs passeront sous une chaise-haute immense, tourneront autour d'une commode géante qui sert de présentoir à poussettes et pourront découvrir des mises en scène lifestyle sous des lampes gigantesques. Sous le luminaire le plus imposant, au cœur du magasin, se situe le pôle conseil. Côté pratique, un espace de change est à disposition.

De la proximité et des conseils personnalisés pour les jeunes parents

L'Armoire de Bébé accompagne les parents notamment à leur 1er enfant pour qu'ils soient sereins et maîtrisent les produits indispensables

comme les bonnes pratiques. Le magasin se veut un lieu agréable rythmé par des moments de vie comme des ateliers, des animations, des interventions d'experts et de marques. C'est également le lieu idéal pour créer une liste de naissance et se faire équiper pour l'heureuse arrivée. Les témoignages et ateliers pourront porter sur la lactation, les naissances multiples, la gestion d'une fratrie, les recettes de bébé, le DIY, les réseaux sociaux et tout ce qui animent le quotidien des futurs ou jeunes parents. Au-delà de la boutique, le service continue avec la possibilité de se faire accompagner pour la livraison, le montage des produits et le suivi. A l'écoute, le concept-store évoluera en fonction de ces clientes et leurs envies !

La boutique, en pratique

Située au 76 rue de l'étang à Limonest, la nouvelle boutique L'Armoire de Bébé ouvre du lundi au samedi de 10h à 19h. Elle dispose d'un parking d'une vingtaine de places. Connectée, elle relaie ses actualités et échange avec les clients sur sa page Facebook.

A propos de L'Armoire de Bébé

Né en mai 2015, L'Armoire de Bébé, e-shop français spécialisé dans la puériculture, propose tout l'univers de bébé à portée de clic. Près de 8 500 références et 200 marques soigneusement sélectionnées accompagnent parents inspirés et bébés branchés. Le 27 avril 2018, la marque se dote d'une première boutique physique à Limonest (69). L'Armoire de Bébé évolue sous l'ombrelle du Groupe LDLC. Elle bénéficie de l'expérience du pionner du web leader e-commerce sur son activité. Ainsi, les achats, la logistique, le marketing, la relation clients fonctionnent en synergie avec le n°1 du high-tech. Un gage de qualité et de confiance pour les clients.