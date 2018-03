Groupe LDLC : LDLC.com sera à la Gamers Assembly 2018 !

LDLC.com met le PC à l'honneur à la Gamers Assembly 2018!Le spécialiste informatique donne rendez-vous aux gamers du 31 mars au 2 avril à Poitiers pour vivre un week-end 100% e-sport. Lors de cet évènement incontournable du jeu vidéo, LDLC.com propose sur son stand de 72 m² un programme animé : démonstrations des dernières innovations gaming et des machines hyperpuissantes, affrontements sur de nouveaux jeux comme Sea of Thieves, visite de cosplayers, exposition des périphériques et PC gaming RGB, jeu concours et de nombreuses autres surprises attendent plus de 20 000 visiteurs !