Groupe LDLC : LDLC.pro s’attaque au marché parisien !

LDLC.pros'attaque au marché parisien ! Pour monter en puissance et renforcer sa présence dans la capitale, le spécialiste informatique dédié aux professionnels se dote d'une cellule commerciale à Gennevilliers. Depuis le 4 janvier, 8 commerciaux travaillent sur la détection de chantiers IT dans les entreprises de toutes tailles et les administrations d'Ile de France. Déjà installé à Lyon avec 80 collaborateurs dédiés, LDLC.pro vise à terme une force commerciale équivalente à Gennevilliers. Objectif : atteindre un CA de 300 millions d'euros en 2021.

Une cellule LDLC.pro en Ile de France

La branche BtoB du Groupe LDLC appuie sur l'accélérateur ! Pour atteindre ses objectifs et poursuivre son développement, LDLC.pro vient d'ouvrir une nouvelle structure BtoB à Gennevilliers. A deux pas de Paris, les commerciaux de la marque informatique s'emparent d'une région au fort potentiel économique. Sur place, 3 commerciaux itinérants et 5 sédentaires occupent d'ores et déjà leurs fonctions. A proximité des clients professionnels de la région, ils accompagnent techniquement le déploiement et la mise en œuvre de leurs projets informatiques et high-tech.

Plus de services informatiques

Audit du parc informatique, gestion de flotte, installation des serveurs sur des sujets liés à la mobilité, au réseau et à la sécurité, à l'éducation au retail ou à la bureautique sont quelques-uns des nouveaux services proposés par la marque. Au-delà des 44 000 références du catalogue online, LDLC.pro poursuit le développement de services et solutions adaptés pour accompagner les entreprises de toutes tailles, les artisans, les administrations et revendeurs. Autrefois seulement distributeur, la marque capitalise sur ses 17 ans d'expérience pour apporter toute son expertise technique à ses clients. Plus d'informations sur les solutions et services informatiques sur https://www.ldlc-pro.com/content/4333.html