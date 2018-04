Groupe LDLC : Materiel.net lance une nouvelle gamme de PC pour son 18ème anniversaire

Materiel.net, 1er fabricant de PC assemblés en France, lance une gamme de PC gamer à l'occasion de son 18ème anniversaire ! Disponibles depuis le 3 avril sur le site marchand, ces 3 nouvelles machines Materiel.net destinées aux gamers et technophiles rappellent l'expertise historique de la marque dans l'assemblage de PC. D'autres animations sont organisées sur les réseaux sociaux de l'enseigne tout au long de la semaine.

Une nouvelle gamme de PC composée de 3 machines 100% gaming

A l'occasion de son 18ème anniversaire, Materiel.net sort 3 machines 100% gaming : Earth, Wind et HandFire, clin d'oeil aux années 80's, entièrement pensées pour répondre aux attentes de chaque typologie de joueurs. Zoom sur leurs caractéristiques :

Le PC Earth : La configuration qui rend le jeu sur PC accessible au plus grand nombre. Pour moins de 800€, le Earth offre un processeur AMD Ryzen 5 équipé de 4 coeurs à 3,50 GHz, 8 Go de mémoire DDR4, un SSD de 120 Go et une carte graphique GeForce GTX 1060. Puissante et rapide, cette carte est parfaite pour jouer en 1080p sur les jeux les plus populaires du

moment. Le PC Earth se veut également évolutif avec une carte-mère apte à recevoir de futurs upgrades de mémoire, de stockage ou même de processeurs jusqu'aux très puissants Ryzen 7.

Le PC Wind : Avec pas moins de 6 coeurs au compteur, 16 Go de mémoire et une GeForce GTX 1060 6 Go en guise de chef d'orchestre, ce PC gamer Wind affiche clairement ses ambitions. Un puissant ordinateur de jeux qui se base sur une architecture Intel Coffee Lake de dernière génération pour proposer au joueur des graphismes ultra fins, en 1080p, sur les hits du moment. Grâce aux 6 coeurs du Core i5 8400, les 16 Go de mémoire et le SSD de 500 Go, le PC gamer Wind déploie une formidable énergie tant en jeux qu'en applicatif, et fait preuve d'une excellente souplesse dans le multitâche.

Le PC HandFire : Il s'adresse aux plus exigeants des gamers. Un processeur Intel Core i5 8600K et une carte graphique GeForce GTX 1070 Ti unissent leur force pour sublimer n'importe quel jeu et proposer aux joueurs une expérience gaming unique. Il propose une résolution 4K et est idéal pour l'expérience de la réalité virtuelle. Il compte également 16 Go de mémoire et un SSD NVMe ainsi qu'un ventirad Noctua NH-U12S.

Des animations festives pour les 18 ans de Materiel.net

En parallèle la marque va proposer toute la semaine à sa communauté, des animations, des surprises et des concours pour l'occasion. Pour clôturer l'évènement, elle propose une soirée placée sous le signe du gaming. En live sur Facebook le vendredi 6 avril à 19h, En direct de son atelier de montage, Materiel.net dévoilera à ses fans ses coulisses, présentera les derniers jeux du moment et de nombreuses autres surprises. Rendez-vous sur la page : https://fr-fr.facebook.com/Materiel.net/

Un assembleur historique de PC en France avec 40 000 PC assemblés en 2017

Depuis sa création en 2000, Materiel.net conçoit, fabrique et commercialise des ordinateurs répondant aux besoins de ses clients les plus exigeants. En 2017, la marque française a assemblé et livré dans toute la France près de 40 000 machines. Imaginés et montés à la main par les équipes expertes de Materiel.net à Nantes, les PC Materiel.net sont conçus et testés avec soin pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.