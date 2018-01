L'École LDLC : Portes Ouvertes le samedi 3 février 2018 de 9h à 14h ! Intégrée au sein du siège social du Groupe LDLC, L'École LDLC est une formation post-bac dédiée au numérique et à l'entreprenariat.

Pour découvrir son fonctionnement et son environnement, les étudiants des trois promotions et l'équipe enseignante accueilleront samedi 3 février de 9h à 14h les lycéens et leurs parents.

Objectifs : présenter les modes d'enseignements, les cours, les stages, les projets et les débouchées sur les métiers polyvalents du numérique et de demain.

Située au 2 rue des Erables à Limonest, à 15 minutes de Lyon, L'École LDLC dispose d'un parking libre. Toutes les informations sur https://www.lecole-ldlc.com/ et sur la page Facebook de L'École LDLC.