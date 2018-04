LDLC : ouvre une boutique dans le Pas-de-Calais

10/04/2018 | 17:58

LDLC.com a annoncé ce mardi l'ouverture de sa trentième enseigne dans la ville d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) le 20 avril prochain.



Cette franchise sera pilotée par Matthieu Miroux et Jean-François Cockenpot, 2 entrepreneurs dans l'âme passionnés d'informatique.



'Ancrés dans la région, les 2 associés cultivent un réseau relationnel qui contribuera à la réussite du lancement', assure LDLC.com, qui densifie ainsi sa présence dans le Nord de la France avec cette nouvelle ouverture seulement un mois après son implantation à Lille (Nord).



Cette nouvelle boutique s'étendra sur un espace de 170 mètres carrés au sein duquel les clients se verront proposer quelque 2.000 produits en démonstration ainsi qu'un atelier informatique, un espace conseil et un accès au large catalogue online composé de 30.000 références.





