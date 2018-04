LDLC : se déveoppe dans la puériculture

13/04/2018 | 12:25

E-shop lancé en mai 2015 par LDLC, L'Armoire de Bébé ouvrira son premier concept-store à Limonest (Rhône) le 27 avril prochain, a-t-on appris hier soir.



Cette boutique de 500 mètres carrés rassemblera plus de 2.500 références pour les bébés de 0 à 3 ans.



'Le concept décalé du magasin place le visiteur à hauteur d'enfant en surdimensionnant le décor avec des meubles géants. Sur place, 4 conseillères accompagneront les jeunes parents dans leur choix d'équipement pour accueillir bébé et l'aider à grandir en toute sérénité', explique le groupe.



Située au 76, rue de l'étang, la nouvelle boutique L'Armoire de Bébé ouvrira du lundi au samedi de 10h à 19h. Elle disposera en outre d'un parking d'une vingtaine de places.





