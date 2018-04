Groupe Minoteries : Elections au CAd GMSA

7.2 Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale d'élire M. Pierre-Alain

Grichting en qualité de membre supplémentaire au Conseil d'Administration jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Pierre-Alain Grichting (né en 1967), domicilié en Valais, de nationalité suisse, copropriétaire et Président du Conseil d'Administration de Zwissig Group (transports, travaux de terrassement, combustibles, immobilier), à Sierre, peut se prévaloir d'une longue expérience professionnelle dans le commerce de détail et dans un institut bancaire. Outre la Présidence de Provins Valais (coopérative et plus grand producteur vinicole de Suisse), il assume divers mandats d'Administrateur, notamment dans le secteur de l'énergie, l'industrie alimentaire, la banque, les médias et les transports.