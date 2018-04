Groupe Open : Chiffre d'Affaires 1er Trimestre 2018

Chiffre d'Affaires 1ertrimestre 2018 : 85,1M€| +4,8%

(+6,6% corrigé de l'effet calendaire)

Paris, le 19 Avril 2018-Groupe Open (ISIN : FR 0004050300; segmentNextEconomy-972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publieson chiffre d'affaires du premier trimestre2018.

Chiffre d'Affaires1ertrimestre 2018

en M€ T1 2018 T1 2017 Croissance France 81,6 78,6 +3,8% International 3,5 2,6 +32,9% TOTAL 85,1 81,2 +4,8%

Groupe Open poursuit sa croissance et enregistre sur ce premier trimestre 2018 unchiffre d'affairesde 85,1M€, en croissance de+4,8%, malgré l'effet calendaire défavorable.

A effet calendaire comparable (1ertrimestre 2018-1ertrimestre 2017), la croissance s'élève à +6,6%.

Dans la continuité de la dynamique commerciale de 2017, Groupe Open a enregistré au cours de ce trimestre, la signature de nombreux contrats commerciauxdont trois d'une dimensionremarquable avec récurrence sur plusieurs années et dont les premiers effets seront visibles dès le second semestre 2018.

Ces derniers illustrent la pertinence du positionnement IT et digital de Groupe Open, basé sur son offre de bout en bout, son agilité et une relation forte avec ses clients.

L'ambition de Groupe Open est d'intégrerà nouveau en 2018, plus de 1 000 nouveaux collaborateurs.

Pour rappel, le Conseil d'Administration de Groupe Open proposera à l'Assemblée Générale desactionnaires convoquée le mercredi 16 Mai 2018, de procéder à une distribution de dividendes de 0,42€par action.

Perspectives

Dans le prolongement de ses résultats 2017, Groupe Open affiche une nouvelle fois pour ce 1ertrimestre 2018 une croissancede son chiffre d'affaires.

Ce début d'annéeparticulièrement dynamiquepermet à l'entreprise d'anticiper à nouveau en 2018 une croissance organique supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu'uneamélioration de ses résultats.

Les Chiffresd'Affaires du deuxième trimestre 2018 et du premier semestre 2018 seront annoncés le Jeudi 19 Juillet 2017, après bourse.

A propos de Groupe Open

Avec3775 collaborateurset un chiffre d'affaires de314 M€en 2017, Open se positionne comme unacteur majeur des services du numériqueet intervient principalement en France et à l'international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmesd'information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitauxavec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d'agilité, de rapidité et d'expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d'avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d'entreprise : Pertinence,Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open :www.open.global

