Groupe Open : confiance de mise pour 2018

27/03/2018 | 18:45

Groupe Open a annoncé ce mardi après Bourse avoir enregistré un bénéfice net de 8,6 millions d'euros à fin 2017, soit un recul de 26% sur un an.



Le bénéfice net des activités poursuivies (données retraitées) a en revanche grimpé de 25% à 14,3 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant de l'ESN a quant à lui crû de 18% à 25,1 millions d'euros et le chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 313,9 millions, soit une marge opérationnelle courante (MOC) de 8%, en avance de phase d'un an sur le plan stratégique 2020.



'L'année 2017 a vu la confirmation du dynamisme de la transformation industrielle et digitale des entreprises et des administrations', s'est réjoui Groupe Open, qui au titre de l'exercice en cours anticipe à nouveau une croissance organique supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu'une amélioration de ses résultats.



Groupe Open confirme les perspectives de croissance organique conforme à son Plan Stratégique et se veut prudent sur ses ambitions de croissance externe à l'horizon 2020, en raison de la qualité des cibles.



Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 16 Mai prochain la distribution d'un dividende de 42 cents par action.





