Groupe Parot : GROUPE PAROT DENSIFIE SON RÉSEAU EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, annonce son projet de densification de son réseau de points de vente en Nouvelle-Aquitaine par l'acquisition de deux sites auprès de la société Alfred Boos Développement (ABD). Ce projet a été déposé auprès de l'Autorité de la concurrence ce jour et l'opération devrait être finalisée au plus tard le 30 avril 2018.

Le périmètre qui sera repris par Groupe PAROT comprend deux concessions FORD en Haute Vienne (87), l'une à Limoges et la seconde à Saint-Junien. Ensemble, ces deux sites ont commercialisé 1 400 véhicules en 2017, dont 50% de véhicules neufs et 50% de véhicules d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 20 M€.

Ce nouveau projet de croissance externe s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de Groupe PAROT, en répondant à une triple ambition :

Densifier son réseau national ;

; Renforcer son offre sur les véhicules particuliers neufs et d'occasion ;

neufs et d'occasion ; Participer au mouvement de consolidation du secteur pour intégrer le Top 10 national à l'horizon 2020.

Cette acquisition permettra également à Groupe PAROT de renforcer son partenariat stratégique avec FORD, dont il est déjà le second distributeur en France.

L'ensemble des 60 collaborateurs des deux sites rejoindra les effectifs du Groupe PAROT dès le 1er mai 2018. Les deux concessions seront consolidées dans les comptes du Groupe PAROT à cette même date.

L'opération sera financée par dettes bancaires.



Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe PAROT, commente :

« Dans la lignée de notre projet de reprise de trois sites en Centre-Val de Loire, ce nouveau projet d'acquisition confirme notre capacité à jouer un rôle actif dans la consolidation de notre secteur, tout en maintenant une croissance organique robuste (+11,5% sur l'exercice 2017).

Ces deux nouvelles concessions viendront renforcer notre couverture en région Nouvelle-Aquitaine, berceau de notre Groupe, et seront créatrices de synergies importantes. Ce sera notamment le cas à Limoges, ville dans laquelle nous distribuons déjà plusieurs marques de véhicules particuliers, utilitaires et industriels, et où nous pourrons désormais nous appuyer sur des infrastructures renforcées, par exemple en matière de carrosserie, activité que nous sous-traitions jusqu'à présent. S'appuyant sur le savoir-faire de nos équipes d'encadrement sur cette plaque régionale, notre objectif est de porter rapidement ces deux nouveaux sites aux niveaux de performances commerciales et financières de notre Groupe.

Nous sommes qui plus est ravis, à travers cette opération, de renforcer notre relation historique avec FORD, un partenariat dont nous fêterons les 30 ans cette année. »



A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). Le 20 juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 439 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



