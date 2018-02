Groupe Parot : GROUPE PAROT FINALISE SA PREMIÈRE ACQUISITION DE 2018 ET POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SON MAILLAGE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Rachat de deux concessions à Bourges et Châteauroux et d'un site réparateur à Romorantin ;

Renforcement de la relation avec FORD et le Groupe Fiat Chrysler Automobiles ;

Distribution de trois nouvelles marques de véhicules particuliers neufs : FIAT, ALFA ROMEO et JEEP

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, annonce la levée des conditions suspensives et la finalisation de l'acquisition de deux concessions et d'un site réparateur dans la région Centre-Val de Loire auprès du Groupe HOLFI (WEBAUTO).

Le périmètre repris comprend une concession FORD située à Bourges (Cher), une concession multimarque (FORD, FIAT, FIAT Professional, ALFA ROMEO et réparateur LAND-ROVER) basée à Châteauroux (Indre), ainsi qu'un site réparateur agréé FORD à Romorantin (Loir-et-Cher). Ensemble, ces entités, qui emploient 37 collaborateurs, ont commercialisé 1 134 véhicules en 2016, dont 51% de véhicules neufs et 49% de véhicules d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 13,5 M€.

Cette nouvelle croissance externe, la première finalisée en 2018, s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de Groupe PAROT et répond à une triple ambition :

Densifier son réseau national ;

; Renforcer son offre sur les véhicules particuliers neufs et d'occasion ;

neufs et d'occasion ; Étoffer son portefeuille de marques avec quatre nouvelles marques sur le véhicule particulier : FIAT, ALFA ROMEO, JEEP et un agrément pour la réparation LAND-ROVER.

Cette acquisition permettra à Groupe PAROT de renforcer son partenariat stratégique avec FORD, dont il est aujourd'hui le second distributeur en France, et avec le Groupe Fiat Chrysler Automobiles, au travers de la distribution des marques ALFA ROMEO, FIAT Professional (déjà distribuée dans le Limousin) et JEEP (accord de distribution acté dans le cadre de cet accord).

L'opération est financée à la fois en fonds propres et par dette bancaire. L'activité est consolidée dans les comptes du Groupe PAROT à compter du 16 février 2018.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2017, mercredi 11 avril 2018 (avant Bourse)



A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). Le 20 juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 439 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



