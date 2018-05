Groupe Parot : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2017

Communiqué de presse

Le 9 mai 2018

Ajustement du compte de résultats publié le 30 avril 2018

Impact favorable sur l'Ebitda et le résultat d'exploitation

Pas d'impact sur le résultat net et le bilan

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, annonce la mise à disposition de son rapport annuel 2017 sur son site Internet. Il peut être téléchargé depuis la rubrique « Finance », section « Documents financiers » du site Internet de Groupe PAROT http://www.groupe-parot.com/documents-financiers/.

La finalisation de l'audit par les commissaires aux comptes a entrainé des reclassements qui impactent favorablement, à hauteur de +0,5 M€, l'Ebitda et le résultat d'exploitation. Ces reclassements de charges d'exploitation en résultat exceptionnel et correction d'erreur sont sans incidence sur le résultat net ni sur le bilan.

Données consolidées[1] en M€ 2016 2017

provisoire 2017

définitif Chiffre d'affaires 290,2 440,5 440,5 Ebitda[2] 4,4 3,7 4,2 Résultat d'exploitation 2,2 0,2 0,7 Résultat courant avant impôt 1,2 (1,2) (0,7) Résultat net, part du Groupe 0,2 (0,5) (0,5)

Les comptes ont été certifiés sans réserve. Des observations ont été formulées sur des "Corrections d'erreurs", "Changement d'estimation" et "Changements de présentation" qui figurent dans les notes de l'annexe des comptes consolidés.

A? propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos. Le Groupe PAROT a lancé en novembre 2017 son site vitrine pour le réseau physique A utobyparot.com.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com

[1] Intégrant VO 3000 depuis le 1er juin 2016, le Groupe Behra depuis le 1er novembre 2016 et Brienne Auto depuis le 1er juillet 2017 [2] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises

