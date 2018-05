Groupe Parot : NOUVELLE SURPERFORMANCE DU MARCHÉ AU 1ER TRIMESTRE 2018

Chiffre d'affaires consolidé en hausse de 25,9% ;

Forte progression des volumes consolidés sur les deux segments prioritaires : véhicules particuliers (+27,5%) et véhicules d'occasion (+32,0%) ;

Croissance organique du chiffre d'affaires de 13,1%.

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018.

Chiffre d'affaires (en M€)

Données non auditées Données consolidées[1] Variation

en données consolidées Variation

à périmètre constant[2] 2017 2018 1er trimestre 100,7 126,8 +25,9% +13,1%



Une croissance portée par les deux segments stratégiques : véhicules particuliers et véhicules d'occasion

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAROT a atteint 126,8 M€ au 1er trimestre 2018, soit une progression de +25,9%, pour 6 111 véhicules vendus (+27,0% par rapport au 1er trimestre 2017). A périmètre constant, la croissance organique du chiffre d'affaires ressort à +13,1%.

Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers et les véhicules d'occasion, confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux leviers à fort potentiel.

Cette performance se traduit dans les volumes du Groupe, qui, à périmètre constant, surperforment par rapport à la dynamique enregistrée par le marché français[3] au 1er trimestre 2018, sur ses deux segments prioritaires :

+15,5% sur les véhicules particuliers (+27,5% en données consolidées), contre une hausse de +3,5% sur le marché français ;

+21,9% sur les véhicules d'occasion (+32,0% en données consolidées), contre un recul de 3,0% sur le marché français.

Les ventes de véhicules commerciaux de Groupe PAROT ont, quant à elles, progressé de +24,1% en volume sur l'exercice à périmètre constant (contre +9,5% sur le marché français).



Finalisation des acquisitions de Holfi (Webauto) et Alfred Boos Développement

Depuis le 16 février 2018, Groupe PAROT a intégré les trois sites en région Centre-Val de Loire acquis auprès du Groupe Holfi (Webauto) : une concession FORD située à Bourges (Cher), une concession multimarques (FORD, FIAT, FIAT Professional, ALFA ROMEO, JEEP et LAND-ROVER) basée à Châteauroux (Indre), ainsi qu'un site réparateur agréé FORD à Romorantin (Loir-et-Cher). Le périmètre repris représente un chiffre d'affaires de 13,5 M€ sur le dernier exercice. L'impact de cette acquisition sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 est marginal. Par ailleurs, le Groupe consolidera, à compter du 1er mai 2018, les deux concessions FORD reprises à Limoges et Saint-Junien (87) auprès de la société Alfred Boos Développement (ABD), lesquelles ont commercialisé 1 392 véhicules en 2017, dont 45% de véhicules neufs et 55% de véhicules d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 21 M€.



Perspectives favorables pour 2018

Groupe PAROT envisage l'année 2018 avec confiance et, sur le périmètre actuel (incluant Holfi et Alfred Boos Développement), se fixe pour objectif l'atteinte d'un chiffre d'affaires consolidé compris entre 525 et 535 M€.



A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos. Le Groupe PAROT a lancé en novembre 2017 son site vitrine pour le réseau physique Autobyparot.com.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



ANNEXES

Répartition du chiffre d'affaires par catégorie

Chiffre d'affaires consolidé

Données non auditées - en M€ T1 2017 T1 2018 % croissance En % du CA T1 2018 Var. à périmètre constant Véhicules d'occasion 33,8 44,4 +31,2% 35,0% +17,0% Véhicules neufs 51,1 63,4 +24,0% 50,0% +11,6% Autres[4] 15,8 19,0 +20,4% 15,0% +9,4% TOTAL 100,7 126,8 +25,9% 100,0% +13,1% Véhicules particuliers 69,2 88,3 +27,6% 69,7% +9,0% Véhicules commerciaux 31,5 38,5 +22,0% 30,3% +22,0% TOTAL 100,7 126,8 +25,9% 100,0% +13,1%





Répartition des volumes par catégorie

Volumes consolidés

Données non auditées - en nb d'unités T1 2017 T1 2018 % croissance En % des volumes T1 2018 Var. à périmètre constant Véhicules d'occasion 2 769 3 654 +32,0% 59,8% +21,9% Véhicules neufs 2 042 2 457 +20,3% 40,2% +9,8% TOTAL 4 811 6 111 +27,0% 100,0% +16,8% Véhicules particuliers 4 084 5 209 +27,5% 85,2% +15,5% Véhicules commerciaux 727 902 +24,1% 14,8% +24,1% TOTAL 4 811 6 111 +27,0% 100,0% +16,8%

[1] Intégrant Brienne Auto depuis le 1er juillet 2017 et Holfi depuis le 16 février 2018 [2] Hors chiffre d'affaires issu des activités Brienne Auto et Holfi [3] Source : CCFA – Mars 2018 [4] Inclus pièces de rechange, services et location de véhicules commerciaux

