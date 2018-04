Groupe Parot : REPORT DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2017

Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, indique que les travaux de production des comptes annuels 2017 sont toujours en cours.

La publication des résultats annuels, initialement prévue le 11 avril prochain, interviendra dès l'arrêté des comptes par le Conseil d'administration et, au plus tard, le 30 avril prochain.





A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). Le 20 juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 439 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com





CONTACTS

Agence Insign



Ylhem Benhammouda

Relations Médias Corporate

07 64 56 97 54

ylhem.benhammouda@insign.fr ACTUS finance & communication



Anne-Catherine Bonjour

Relations Médias Finance

01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Laurène Wale

Relations Médias Corporate

06 65 41 24 83

laurene.wale@insign.fr Caroline Lesage

Relations Investisseurs

01 53 67 36 79

groupe-parot@actus.fr

