Groupe Parot : RÉSULTATS ANNUELS 2017

Chiffre d'affaires de 440,5 M€, en hausse de +51,8%

Solide niveau d'Ebitda à 3,7 M€ malgré l'accélération des dépenses liées au plan stratégique

Forte diminution de l'endettement financier net retraité [1]

Objectifs 2018 : 525 à 535 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur la base du périmètre actuel[2]

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la mobilité automobile, publie ses résultats au titre de l'exercice 2017. L'audit et le rapport d'audit des comptes consolidés sont en cours de finalisation par les commissaires aux comptes.



Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe PAROT, commente :

« La forte dynamique enregistrée en 2017, couplant croissance organique et externe, traduit notre capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique.

Le résultat de l'exercice a été impacté par l'intégration en année pleine des sociétés acquises fin 2016 et en 2017 et dont les niveaux de performance ne sont pas encore aux standards du Groupe, et par les investissements importants réalisés dans le cadre du déploiement de nos offres digitales (Zanzicar.fr et Autobyparot.com) dont l'essentiel est comptabilisé en charges.

Nous restons confiants pour 2018. Notre modèle de distribution combinant désormais réseau physique et digital nous permet de viser une nouvelle année de croissance organique avec pour objectif de surperformer de nouveau le marché. Associée aux acquisitions faites récemment, cette dynamique doit nous amener à un chiffre d'affaires compris entre 525 et 535 M€. L'effet de levier de cette croissance et l'optimisation de la performance de nos acquisitions doivent nous permettre de dégager une croissance solide de notre Ebitda.

Enfin, notre structure financière saine, renforcée par le succès de l'augmentation de capital réalisée fin 2017, nous permet de continuer à étudier des opportunités de croissance externe afin de conforter notre ambition d'atteindre le Top 10 de la distribution automobile française à l'horizon 2020. »



Faits marquants de l'exercice 2017 : avancées sur les 3 piliers du plan stratégique et augmentation de capital réussie

En 2017, Groupe PAROT a franchi des étapes majeures sur ses 3 piliers stratégiques : l'expansion du réseau national, la conquête du marché du véhicule particulier d'occasion et le développement de la distribution digitale. Sur le réseau physique, le Groupe a doublé ses volumes de ventes sur le segment premium et intégré le Top 10 français des distributeurs des marques BMW et MINI par le rachat, en juillet, de Brienne Auto (1 666 véhicules commercialisés en 2017 pour un chiffre d'affaires de 52 M€). Sur le véhicule d'occasion, l'ensemble des initiatives prises depuis 2016 ont permis à Groupe PAROT de réaliser un nouvel exercice de croissance avec des ventes en hausse de +4,4% sur un marché français pourtant stable :

Sur le réseau physique, avec notamment la signature début 2017 d'un partenariat stratégique avec la société de ventes aux enchères BCA afin de permettre un écoulement plus rapide des véhicules d'occasion non stratégiques.

Sur le plan digital, Groupe PAROT a également passé un cap décisif sur l'exercice écoulé avec le lancement de deux sites web complémentaires :

Zanzicar.fr, en juin, dédié à la vente de véhicules d'occasion 100% en ligne avec une offre clé en main (garantie, entretien, financement, livraison du véhicule en point de retrait ou à domicile). Après un lancement réussi, le site a engagé, fin 2017, une phase d'intensification des campagnes de communication et a mis en place plusieurs partenariats stratégiques, dont un avec Norauto afin de déployer, à terme, un réseau de points de livraison partout en France. La montée en puissance de la plateforme depuis novembre, confirme le modèle économique et l'intérêt de l'offre zanzicar. Autobyparot.com, en novembre, « vitrine » digitale regroupant l'ensemble de l'offre commerciale du Groupe (véhicules particuliers neufs et d'occasion disponibles au sein du réseau physique) et servicielle (simulation d'achat et de financement, garantie, entretien, SAV…). Cette plateforme a vocation de générer du trafic et des rendez-vous en concessions, dans une logique complémentaire de « Web to Store ».

Par ailleurs, en décembre dernier, Groupe PAROT a réalisé une augmentation de capital par placement privé, d'un produit brut de 7,35 M€. Les fonds levés dans le cadre de cette opération doivent permettre à Groupe PAROT d'accélérer sa dynamique de croissance dès 2018.



Analyse des résultats 2017

Données consolidées[3] en M€ 2016 2017 Chiffre d'affaires 290,2 440,5 Ebitda[4] 4,4 3,7 Résultat d'exploitation 2,2 0,2 Résultat courant avant impôt 1,2 (1,2) Résultat net, part du Groupe 0,2 (0,5)

Chiffre d'affaires 2017 consolidé de 440,5 M€ : +51,8% dont +11,9% de croissance organique

Sur l'exercice 2017, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAROT a atteint 440,5 M€[5], en hausse de +51,8%, en ligne avec les objectifs du Groupe (435 à 445 M€). Cette croissance intègre l'impact en année pleine des acquisitions de VO 3000 et Behra en 2016, et de Brienne Auto depuis le 1er juillet 2017.

A périmètre constant[6], la croissance organique ressort à +11,9%.

Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers (+8,1% en volumes) et les véhicules d'occasion (+4,4% en volumes), confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux segments, et par un effet prix favorable.

En données pro forma, intégrant Brienne Auto sur 12 mois, le chiffre d'affaires 2017 s'établit à 466 M€ pour 20 828 véhicules vendus.



EBITDA de 3,7 M€ malgré 1,5 M€ de dépenses additionnelles liées au digital

Les résultats de l'exercice tiennent compte de l'intégration en année pleine de Behra et VO 3000 et de Brienne Auto sur 6 mois. Ces sociétés n'affichent pas à ce stade les niveaux de rentabilité du Groupe qui s'est fixé pour objectif de finaliser leur intégration d'ici à la fin de l'année 2018 afin de les porter progressivement à des niveaux de rentabilité en ligne avec ses standards.

En outre, l'essentiel des investissements et dépenses réalisés dans le cadre du lancement des deux plateformes digitales (Autobyparot.com et Zanzicar.fr) impactent l'Ebitda de -1,5 M€ pour une contribution marginale au chiffre d'affaires.

Ainsi, l'Ebitda 2017 ressort à 3,7 M€ contre 4,4 M€ un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation, quant à lui, s'élève à 0,2 M€ contre 2,2 M€ en 2016. Il est impacté notamment par l'augmentation des dotations nettes aux amortissements et provisions (dont -0,3 M€ lié aux plateformes digitales) et par une dépréciation non récurrente de 0,8 M€ (sur un stock résiduel de poids lourds d'occasion destinée à en accélérer la rotation).

Le résultat courant, après prise en compte des frais financiers (1,4 M€ en 2017 contre 1 M€ en 2016 en raison de la dette souscrite pour financer les acquisitions de Behra et Brienne Auto), ressort à -1,2 M€ contre 1,1 M€ en 2016.

Enfin, le résultat net, part du Groupe, ressort à -0,5 M€[7], contre 0,2 M€ en 2016, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 0,6 M€ (charge de 0,3 M€ en 2016).

À noter que la société n'amortit plus ses écarts d'acquisition, conformément aux nouvelles dispositions des normes comptables françaises, mais procède à des tests de valeur. Aucune charge n'a été enregistrée en 2017 contre -0,3 M€ en 2016.



Baisse de l'endettement financier net retraité au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017, la structure bilancielle de Groupe PAROT demeure solide. Les capitaux propres s'élèvent à 28,9 M€ (contre 22,8 M€ au 31 décembre 2016), intégrant le produit net (6,7 M€) de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé en décembre dernier sur Euronext Growth.

Le Groupe affiche toujours une saine maîtrise de son BFR retraité[8] qui ressort à 0 jour de chiffre d'affaires contre 6 jours au 31 décembre 2016. Cette bonne maîtrise permet de contenir l'impact de la croissance sur la structure financière.

La hausse des stocks de véhicules particuliers, liée à l'extension du réseau, à la croissance de l'activité et à la constitution des stocks pour le lancement de zanzicar.fr a été compensée par la mise en place de lignes de financement dédiées.

L'endettement financier net, retraité du financement des stocks[9], a été considérablement réduit grâce au produit de l'augmentation de capital, à 3,2 M€ (contre 7,6 M€ au 31 décembre 2016), il fait ressortir un gearing retraité de 11,0%.



Perspectives favorables pour 2018

Groupe PAROT envisage l'année 2018 avec confiance et confirme son objectif prioritaire : réaliser un nouvel exercice de croissance rentable avec, en ligne de mire, l'ambition d'intégrer le Top 10 des distributeurs automobiles français en 2020. Pour ce faire, Groupe PAROT s'appuiera sur une stratégie de distribution omnicanale initiée en 2017 afin d'accélérer sa croissance sur :

Le véhicule particulier et utilitaire léger neuf : à travers l'extension du réseau physique, qui passera par de nouvelles opérations de croissance externe, et la plateforme Autobyparot.com (phygital) ;

Le véhicule particulier d'occasion : à travers les synergies générées au niveau du Groupe entre le réseau de ses concessions et zanzicar.fr ;

Le véhicule utilitaire & industriel : en dupliquant le succès rencontré sur le véhicule particulier en matière de digitalisation au niveau du véhicule commercial, avec le déploiement du site vitrine Camionbyparot.com dont le lancement de la 1ère version est prévu le 23 mai 2018.

L'extension du réseau passera par l'intégration :

depuis le 16 février 2018, des trois sites en région Centre-Val de Loire acquis auprès du Groupe Holfi (Webauto) . Le périmètre repris comprend une concession FORD située à Bourges (Cher), une concession multimarques (FORD, FIAT, FIAT Professional, ALFA ROMEO, JEEP et LAND-ROVER) basée à Châteauroux (Indre), ainsi qu'un site réparateur agréé FORD à Romorantin (Loir-et-Cher) et a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaires de 13,5 M€.

. Le périmètre repris comprend une concession FORD située à Bourges (Cher), une concession multimarques (FORD, FIAT, FIAT Professional, ALFA ROMEO, JEEP et LAND-ROVER) basée à Châteauroux (Indre), ainsi qu'un site réparateur agréé FORD à Romorantin (Loir-et-Cher) et a réalisé sur le dernier exercice un chiffre d'affaires de 13,5 M€. à compter du 1er mai 2018, deux sites en région Nouvelle-Aquitaine auprès de la société Alfred Boos Développement (ABD). Le périmètre repris comprend deux concessions FORD en Haute Vienne (87), l'une à Limoges et la seconde à Saint-Junien. Ensemble, ces deux sites ont commercialisé 1 392 véhicules en 2017, dont 45% de véhicules neufs et 55% de véhicules d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 21 M€.

Sur le périmètre actuel (incluant Holfi et ABD), Groupe PAROT se fixe pour objectif l'atteinte d'un chiffre d'affaires consolidé compris entre 525 et 535 M€ en 2018.



Mise à disposition du rapport annuel

Les états financiers de Groupe PAROT pour l'exercice 2017 ont été validés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 avril 2017. Le rapport annuel sera accessible au public dans les prochains jours. Il pourra être téléchargé depuis la rubrique « Finance », section « Documents financiers » du site internet de Groupe PAROT http://www.groupe-parot.com/documents-financiers/.



A propos du Groupe PAROT

Spécialiste de la mobilité automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. Il propose également un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés d'Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules d'occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos. Le Groupe PAROT a lancé en novembre 2017 son site vitrine pour le réseau physique A utobyparot.com.

Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 440,5 M€.

Plus d'informations sur : www.groupe-parot.com



CONTACTS

Agence Insign



Ylhem Benhammouda

Relations Médias Corporate

07 64 56 97 54

ylhem.benhammouda@insign.fr ACTUS finance & communication



Anne-Catherine Bonjour

Relations Médias Finance

01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Laurène Wale

Relations Médias Corporate

06 65 41 24 83

laurene.wale@insign.fr Caroline Lesage

Relations Investisseurs

01 53 67 36 79

groupe-parot@actus.fr

Groupe PAROT

Eva Rouquié

Relations presses

06 20 87 02 84

e.rouquié@groupe-parot.com







ANNEXES

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En M€ (normes françaises)

Données non auditées 31/12/2016 31/12/2017 Chiffre d'affaires 290,2 440,5 - Coût des ventes (250,0) (382,3) Marge brute 40,2 58,2 - Coûts de distribution (22,2) (31,9) Marge brute contributive 18,0 26,2 - Coûts généraux et administratifs (15,6) (26,1) +/- Autres produits et charges (0,2) - Résultat d'exploitation 2,2 0,2 Ebitda 4,4 3,7 Résultat financier (1,0) (1,4) Résultat courant avant impôts 1,2 (1,2) Résultat exceptionnel (0,4) 0,4 Impôts (0,3) 0,6 Dotation aux amort. écarts acquisition (0,3) - Correction d'erreur - (0,2) Résultat net de l'ensemble consolidé 0,2 (0,4) Résultat net part du Groupe 0,2 (0,5)





CALCUL DE L'EBITDA

En M€ (normes françaises)

Données non auditées 31/12/2016 31/12/2017 Résultat d'exploitation 2,2 0,2 Variation nette des provisions 2,2 3,6 Ebitda 4,4 3,7





BILAN CONSOLIDÉ

(En M€)

Données non auditées 31/12/2016 31/12/2017 (En M€) 31/12/2016 31/12/2017 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 26,1 32,7 CAPITAUX PROPRES 22,8 28,9 Stocks et en cours 84,3 115,9 Emprunts et dettes financières* 35,2 74,7 Clients et comptes rattachés 20,2 24,3 Provisions pour risques et charges 0,8 1,0 Autres créances et comptes de régularisation 27,0 35,9 Fournisseurs et comptes rattachés* 77,3 103,6 Impôts différés 0,9 0,8 Autres dettes et comptes de régularisation 29,3 17,8 Disponibilités 8,4 16,5 Impôts différés 1,6 - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 140,8 193,3 TOTAL DES DETTES 144,2 197,1 TOTAL DE L'ACTIF 167,0 226,0 TOTAL DU PASSIF 167,0 226,0

*A partir de l'exercice 2017, les avances financières dédiées au financement de stocks, jusqu'ici comptabilisées en dette d'exploitation, sont reclassées en dettes financières. Ces avances représentaient 16,3 M€ en 2017 et 14,8 M€ en 2016.





ENDETTEMENT FINANCIER NET RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données non auditées 31/12/2016 31/12/2017 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 22,8 28,9 Disponibilités 8,4 16,5 Endettement financier brut 35,2 74,7 Dont lignes court terme dédiées au financement de stocks* 19,2 55,0 Endettement financier net retraité (hors lignes dédiées au financement des stocks) 7,6 3,2 Gearing retraité 33,4% 11,0%

*A partir de l'exercice 2017, les avances financières dédiées au financement de stocks, jusqu'ici comptabilisées en dette d'exploitation, sont reclassées en dettes financières. Ces avances représentaient 16,3 M€ en 2017 et 14,8 M€ en 2016.



BFR RETRAITÉ

DONNÉES CONSOLIDÉES EN M€

Normes françaises - Données non auditées 31/12/2016 31/12/2017 BFR issu des comptes consolidés 24,2 55,3 +Stocks 84,3 115,9 + Créances clients 20,2 24,3 - Dettes fournisseurs (77,3) (103,6) + Autres Créances et impôts différés actifs 27,9 36,6 - Dettes et comptes de régularisation (30,9) (17,8) - Lignes court terme dédiées au financement des stocks (figurant au sein des dettes fin.) (19,2) (55,0) BFR retraité 5,0 0,3 BFR retraité en nombre de jours de CA 6 0

[1] Endettement financier hors lignes dédiées au financement des stocks [2] Incluant Holfi (Webauto) et Alfred Boos Développement (ABD) [3] Intégrant VO 3000 depuis le 1er juin 2016, le Groupe Behra depuis le 1er novembre 2016 et Brienne Auto depuis le 1er juillet 2017 [4] Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises [5] A comparer avec 439 M€ annoncé en janvier 2018 sur la base des données estimées non auditées [6] Hors chiffre d'affaires issu des activités VO3000, Behra et Brienne Auto [7] Dont 0,4 M€ de résultat exceptionnel et -0,2 M€ de charges liées à des corrections d'erreurs sur exercice antérieur [8] Besoin en fonds de roulement (39,0 M€) – lignes dédiées au financement des stocks (38,7 M€) [9] Hors lignes CT dédiées au financement des stocks

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53100-cp-parot_ra-2017-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews