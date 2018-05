GROUPE PAROT : a finalisé sa deuxième acquisition de 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Parot a finalisé l'acquisition, la deuxième pour cette année, de deux concessions auprès de la société Alfred Boos Développement (ABD). Le périmètre repris comprend deux concessions Ford en Haute Vienne (87), l’une à Limoges et la seconde à Saint-Junien. Ensemble, ces deux sites ont commercialisé 1 392 véhicules en 2017, dont 45% de véhicules neufs et 55% de véhicules d’occasion, pour un chiffre d’affaires cumulé de 21 millions d'euros.Ces deux concessions Ford rejoignent Parot VI (distributeur Iveco) et Parot Premium (distributeur BMW-MINI), tous deux situés à Limoges (87) et ainsi proposer une offre enrichie de marques aux clients.Le rattachement de cette acquisition à la plaque géographique Sud-Ouest de Groupe Parot doit permettre la mise en œuvre de synergies et la mutualisation de coûts, dont les effets seront relutifs sur le résultat, une fois les standards de rentabilité de Groupe Parot atteints (à horizon 18/24 mois).L'opération est financée par dette bancaire. L'activité est consolidée dans les comptes du Groupe Parot à compter du 1er mai 2018. Les 60 salariés des deux concessions ont intégré officiellement les effectifs de Groupe Parot à cette même date.