GROUPE PAROT : la croissance organique a atteint 13,1% au premier trimestre

Groupe Parot a dévoilé un chiffre d’affaires de 126,8 millions d’euros au titre du premier trimestre 2018. Il a augmenté de 25,9% en données publiées. A périmètre constant, la croissance organique du chiffre d’affaires ressort à 13,1%. "Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers et les véhicules d’occasion, confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux leviers à fort potentiel", commente le concessionnaire automobile.Parot envisage l'année 2018 avec confiance et, sur le périmètre actuel (incluant Holfi et Alfred Boos Développement), confirme son objectif d'un chiffre d'affaires consolidé annuel compris entre 525 et 535 millions d'euros.