Groupe Parot : acquisition de deux concessions finalisée

02/05/2018 | 08:01

Groupe Parot annonce la levée des conditions suspensives et la finalisation de l'acquisition de deux concessions auprès d'Alfred Boos Développement (ABD), opération qui permet à la société de renforcer son partenariat stratégique avec Ford.



Le périmètre repris comprend en effet deux concessions Ford en Haute Vienne, l'une à Limoges et la seconde à Saint-Junien. Ensemble, ces deux sites ont commercialisé 1.392 véhicules en 2017, pour un chiffre d'affaires cumulé de 21 millions d'euros.



L'opération est financée par dette bancaire. L'activité est consolidée dans les comptes du Groupe Parot à compter du 1er mai 2018. Les 60 salariés des deux concessions ont intégré officiellement ses effectifs à cette même date.



