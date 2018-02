Parot : finalisation du rachat de 2 concessions

19/02/2018 | 18:33

Le Groupe Parot a annoncé ce lundi après séance la finalisation de l'acquisition de 2 concessions et d'un site réparateur dans la région Centre-Val de Loire auprès du Groupe Holfi (WEBAUTO).



Le périmètre repris comprend une concession Ford située à Bourges (Cher), une concession multimarque (Ford, FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo et réparateur Land-Rover) basée à Châteauroux (Indre) ainsi qu'un site réparateur agréé Ford à Romorantin (Loir-et-Cher).



Ensemble, ces entités, qui emploient 37 collaborateurs, ont commercialisé 1.134 véhicules en 2016, dont 51% de véhicules neufs et 49% de véhicules d'occasion, pour un chiffre d'affaires cumulé de 13,5 millions d'euros.



Financée à la fois en fonds propres et par dette bancaire, cette opération de croissance externe est la première à être finalisée en 2018. Elle permettra à Groupe Parot de renforcer son partenariat stratégique avec Ford, dont il est aujourd'hui le second distributeur en France, et avec le groupe Fiat Chrysler Automobiles, au travers de la distribution des marques Alfa Romeo, FIAT Professional (déjà distribuée dans le Limousin) et Jepp (accord de distribution acté dans le cadre de cet accord).





