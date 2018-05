Parot : le chiffre d'affaires consolidé en nette hausse

14/05/2018 | 18:57

Le groupe Parot a fait état, ce lundi hors cotation, d'une nette hausse (+25,9%, et +13,1% à périmètre constant) de son chiffre d'affaires consolidé au titre du premier trimestre 2018.



Celui-ci est passé de 100,7 millions d'euros entre janvier et mars 2017 à 126,8 millions pour les mêmes mois un an plus tard.



'Cette dynamique commerciale a été largement portée par les véhicules particuliers et les véhicules d'occasion, confirmant le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer prioritairement sur ces deux leviers à fort potentiel', précise le groupe.



Le groupe Parot a indiqué se fixer pour objectif l'atteinte d'un chiffre d'affaires consolidé compris entre 525 et 535 millions d'euros pour 2018.





