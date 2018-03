PARIS, 11 mars (Reuters) - Six personnes ont été placées en garde à vue samedi et trois casinos du groupe Partouche du sud de la France ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête du parquet de Marseille pour "blanchiment de fraude fiscale" notamment, a-t-on appris dimanche de source policière.

L'enquête est ouverte des chefs de "blanchiment de fraude fiscale, tenue illicite d’une maison de jeux et de hasard, abus de bien social".

Les perquisitions, menées par le Service central des courses et jeux, se sont déroulées samedi soir dans les casinos de Cannes, Bandol et La Grande-Motte, précise-t-on de même source.

La fermeture administrative des trois établissements a été demandée, a-t-on indiqué de source proche du dossier.

Les six personnes placées en garde à vue sont trois directeurs de casino et trois personnes présentées comme des "intermédiaires" entre joueurs et organisateurs.

Il leur est reproché d’avoir largement minoré le montant du « pot » qui était déclaré au fisc. Le système fonctionnait depuis près d’un an et demi. (Service France, édité par Sophie Louet)