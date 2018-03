PARTOUCHE : dévoile un produit brut des jeux en croissance de 3,1% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Partouche juge "très satisfaisante" la croissance de 3,1% de son produit brut des jeux (PBJ), son principal indicateur d'activité, enregistrée au premier trimestre clos fin janvier. Il a atteint 157,4 millions d'euros. Toutes les composantes de l’activité sont en croissance, notamment les jeux traditionnels avec un PBJ en progression de 8,6% à 27,3 millions d'euros, celui des machines à sous à atteint 126,1 millions (+0,6%) et celui des paris sportifs a enregistré une très forte hausse, +81,2% à 4 millions d'euros.En données consolidées (PBJ moins les prélèvements et l'impact du programme de fidélisation), le chiffre d'affaires trimestriel de Partouche a augmenté de 3,7% à 113,9 millions d'euros.Par ailleurs, le casinotier a une nouvelle fois affirmé que "les reproches et accusations martelés dans les médias à l'encontre du Groupe Partouche apparaissent infondés et inconséquents rapportés à la destruction de valeur boursière qu'ils ont produits ces derniers jours." Depuis le début de la semaine, Partouche est sous pression suite à l'interpellation et la mise en examen de dirigeants de son casino 3.14 situé à Cannes.