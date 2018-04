Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A la suite de « l’opération » menée au Casino 3.14 à Cannes et du battage médiatique qui en a découlé, Partouche passe à l’offensive en engageant des actions judiciaires. Le groupe de casinos a déposé plainte pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction et pour diffamation. Dans son communiqué, Partouche pointe du doigt un dysfonctionnement majeur au sein du service de police chargé de l’enquête.Le groupe de casinos ajoute que les prétendus délits de blanchiment, de fraude fiscale et de tenue de maison de jeux de hasard illicite, étaient sans rapport avec la réalité des faits."Comme l'a lui-même annoncé le Procureur de la République dès le 12 avril 2018, les deux collaborateurs mis en cause sont exclusivement soupçonnés d'abus de biens sociaux, au préjudice éventuel du casino", souligne Partouche.A ce stade, le groupe considère que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est nullement constituée et précise qu'un mois après ces annonces infondées, le casino reste ouvert.