GROUPE PARTOUCHE : Communiqué du 12 mars 2018

Paris, le 12 mars 2018

Le Groupe Partouche a été informé que deux dirigeants et des cadres du seul Casino 3.14 de Cannes, ainsi que des joueurs, ont été entendus par la Police Judiciaire du Service Central des Courses et Jeux dans le cadre d'une procédure engagée contre X pour des infractions financières présumées.

Groupe Partouche SA va se constituer partie civile pour préserver ses droits, sachant qu'elle n'a aucune connaissance à l'heure actuelle des faits allégués.

Le Casino 3.14 de Cannes est ouvert.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0000053548 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

CONTACT

GROUPE PARTOUCHE

A.DUVAL Tél : 01.47.64.52.47 (LD)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GROUPE PARTOUCHE via Globenewswire