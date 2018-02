Groupe Pizzorno Environnement : Chiffre d'affaires 2017

Communiqué de presse - Draguignan, le 26 février 2018

Chiffre d'affaires 2017

| Solide niveau d'activité 2017 : 230,3 M€ en croissance de +5,3%

| Quatrième trimestre 2017 en progression de 5,8%

| Des perspectives 2018 bien orientées : 3 nouveaux contrats pour 21,1 M€ et 61,8 M€ de contrats renouvelés

| Carnet de commandes fin janvier 2018 : 986 M€1 Chiffre d'affaires au 31/12 218,8 230,3 +5,3% Activité 4ème trimestre 53,2 56,3 +5,8% En M€ 20161 20172 Var. (%) Propreté 159,4 160,7 +0,8% Traitement - Valorisation 59,4 69,6 +17,3% Propreté 38,7 39,8 +2,8% Traitement - Valorisation 14,4 16,4 +13,9% 1 Les données 2016 ont été retraitées en intégrant l'activité tri-valorisation au segment Traitement 2 Données non encore revues par les auditeurs



Activité et faits marquants

Le 4ème trimestre 2017 de PIZZORNO Environnement ressort à 56,3 M€ en progression de 5,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les deux branches, Propreté et Traitement-Valorisation affichent respectivement une évolution positive de leur activité à +2,8% et +13,9%.

Ainsi, l'ensemble de l'exercice 2017 s'inscrit en progression de 5,3% à 230,3 M€ bénéficiant notamment de contrats pluriannuels majeurs reconduits voire étendus au cours de l'année (équivalant à un volume global sur plusieurs exercices de 160,7 M€) et du développement de l'activité Traitement-Valorisation avec le démarrage du nouveau contrat d'exploitation du centre de valorisation matières, énergétique et organique du Broc (représentant un chiffre d'affaires de 45 M€ pour 6 ans renouvelable 4 ans).

Conformément à la stratégie de développement, l'activité 2017 à l'international ne représente plus que 9% du chiffre d'affaires global.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires non consolidé de Zephire2 au 31 décembre 2017, enregistre une croissance de 14,3% à 27,1 M€ contre 23,7 M€ un an auparavant.

1 Incluant 51% de l'activité Zephire

2 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

2018 bien orienté

La qualité de services du Groupe lui permet de pouvoir d'ores et déjà enregistrer de nouvelles reconductions de contrats sur 2018 représentant un chiffre d'affaires cumulé de 61,8 M€, à l'instar du marché de collecte et de transport des déchets ménagers sur le territoire métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole d'un montant de 3,4 M€ remporté pour une nouvelle période de 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an.

Par ailleurs, PIZZORNO Environnement a poursuivi sa stratégie de conquête de nouveaux marchés via un renforcement de sa présence nationale, qui seront générateurs de revenus pour l'année en cours :

| Collecte des biodéchets de 84 restaurants collectifs (cantines, restaurants d'entreprise, maisons de retraite) pour la ville de Paris. Conclu pour une période de 5 ans renouvelable 2 ans, ce marché représente un chiffre d'affaires cumulé de 1,4 M€ (démarrage le 1er mars 2018) ;

| Prestations de collecte en porte à porte des déchets ménagers, du verre, des déchets verts ainsi que la collecte des marchés forains de 7 communes de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représentant un chiffre d'affaires de 19 M€ une période de 4 ans (démarrage le 1er janvier 2018) ;

| Prestations de nettoyage mécanisé et manuel des rues de la Commune de Cogolin pour une durée de 4 ans et un chiffre d'affaires de 688 K€.

Ainsi, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec un carnet de commandes1, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 986 M€ fin janvier 2018.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2017 est de 230,3 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

PIZZORNO ENVIRONNEMENT Relations analystes / Investisseurs Relations Presse Maria de VIA CARROZZA ACTUS finance & communication ACTUS finance & communication Directeur Financier Corinne PUISSANT Anne-Catherine BONJOUR m.carrozza@pizzorno.com cpuissant@actus.fr acbonjour@actus.fr Tel. : 04 94 50 50 50 Tel. 01 53 67 36 77 Tel. 01 53 67 36 93 1 Incluant 51% de l'activité Zephire

