Groupe Pizzorno Environnement : Installation de traitement du Cannet-des-Maures, décision du Tribunal Administratif de Toulon

Communiqué de presse - Draguignan, le 16 mai 2018

Installation de traitement du Cannet-des-Maures, décision du Tribunal Administratif de Toulon

Valteo, filiale du Groupe PIZZORNO Environnement, a récemment été informée que la procédure initiée par la commune du Cannet-des-Maures devant le Tribunal Administratif de Toulon contre l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 autorisant l'exploitation de l'ISDND1 située sur le territoire de cette commune, a conduit à l'annulation de l'autorisation préfectorale en cours pour des motifs d'urbanisme.

Ce jugement enjoint le Préfet d'ordonner la fermeture de l'installation de traitement du Cannet-des-Maures dans un délai de 3 mois.

En conséquence le Groupe PIZZORNO Environnement prévoit la fermeture du site au cours de la première quinzaine du mois d'août 2018, avec des conséquences :

▪ Sociales, qui nous conduiront à envisager des reclassements, et des licenciements pour motif économiques pour une partie du personnel du site ;

▪ Économiques, avec une baisse du chiffre d'affaires estimée à 5 M€ sur l'exercice.

Par ailleurs, cette décision ne remet pas en cause la nouvelle demande d'autorisation déposée auprès de l'administration pour assurer la gestion des déchets acheminés jusque-là sur l'ISDND et le Groupe reste convaincu que sa proposition représente la meilleure solution pour le département, la région, l'environnement et l'emploi.

PIZZORNO Environnement a décidé de faire appel de cette décision de justice.

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2017 est de 230,3 M€ - www.pizzorno.com

1 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

