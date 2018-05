Pizzorno : le CA impacté par la fermeture d'un site

16/05/2018 | 18:45

Le groupe Pizzorno Environnement a fait état ce mardi soir d'une baisse estimée à 5 millions d'euros de son chiffre d'affaires sur l'exercice, suite à l'annulation par le tribunal administratif de Toulon de l'autorisation d'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux à Cannet-des-Maures.



Ce jugement enjoint le Préfet d'ordonner la fermeture de l'installation de traitement du Cannet-des-Maures dans un délai de 3 mois.



'En conséquence, Pizzorno Environnement prévoit la fermeture du site au cours de la première quinzaine du mois d'août 2018, avec des conséquences sociales, qui nous conduiront à envisager des reclassements, et des licenciements pour motif économiques pour une partie du personnel du site, et des conséquences économiques, avec une baisse du chiffre d'affaires estimée à 5 millions d'euros sur l'exercice', déplore le groupe.





