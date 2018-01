SEB : dans le rouge malgré des performances opérationnelles toujours solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Seb (-2,76% à 165,30 euros) subit des prises de bénéfices pour la deuxième séance consécutive après avoir clôturé lundi soir à un niveau record de 172,4 euros. Cette problématique de valorisation est au cœur d'une note de Kepler Cheuvreux qui l'a prise comme justification d'une dégradation de sa recommandation sur Seb d'Acheter à Conserver selon une source de marché. Le bureau d'études a toutefois maintenu son objectif de cours à 175 euros. Dans ce contexte, les investisseurs n'ont guère tenu compte du léger relèvement des objectifs annuels du spécialiste du petit électroménager.Seb a en effet indiqué qu'il anticipe désormais une croissance de son résultat opérationnel d'activité, avant impacts non récurrents de l'allocation du prix d'acquisition de WMF, comprise entre 30% et 35% en 2017. Jusque-là, le groupe tablait sur une croissance "d'au moins 30%". Seb a confirmé que de cette performance découlera une relution de plus de 20% de la consolidation de WMF, avant impacts de l'allocation du prix d'acquisition, sur son bénéfice net 2017 par action.Le fabricant de petit électroménager devrait donc bénéficier d'un levier opérationnel légèrement plus solide que prévu initialement, du fait d'une croissance organique supérieure à ses objectifs sur l'ensemble de 2017. Elle a atteint 9,2%, pour 6,48 milliards d'euros de chiffre d'affaires, là où le groupe prévoyait une hausse "supérieure à 7%" à périmètre et changes constants. En données publiées, Seb a enregistré une croissance de son activité de 29,7% en 2017, pour un objectif de 30%.L'année dernière, l'activité du groupe français a été particulièrement soutenue en Asie, et notamment en Chine où elle a progressé de 21% en organique, "dans un marché largement porté par le e-commerce et qui gagne en valeur", commente Seb. En Europe occidentale, qui reste le principal marché du groupe, la croissance organique a atteint 5,8% l'année dernière.Sur le seul quatrième trimestre, Seb a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,6% pour atteindre 1,69 milliard d'euros. En organique, il a augmenté de 8,4% contre un consensus de 6,7%.