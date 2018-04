SEB: ventes conformes aux attentes au 1T, mais freinées par les Etats-Unis

Paris (awp/afp) - Le géant français du petit électroménager SEB a publié des ventes contrastées selon ses marchés au premier trimestre, mais a malgré tout réalisé une croissance solide de 7,4% à périmètre et taux de change constants et précisé ses objectifs pour 2018.

En données publiées, ses ventes trimestrielles ont progressé plus modérément (+2,1% à 1,56 milliard d'euros) en raison d'un impact négatif des changes, mais le chiffre est conforme aux attentes des analystes.

La plupart des lignes de produits et des zones géographiques ont contribué à sa croissance, à l'exception notable des machines à café pour professionnels de la marque WMF et du marché nord-américain.

L'activité de WMF Professionnel a en effet été pénalisée "par la non-récurrence au 1er trimestre 2018 de contrats importants qui avaient dynamisé les ventes en 2017 et dont la livraison s'est arrêtée à l'automne", a expliqué SEB dans son communiqué.

Cette activité de machines à café pour le marché professionnel "retrouvera dès le 2e trimestre une solide dynamique grâce à la signature récente d'importants nouveaux contrats", a assuré le groupe.

En Amérique du Nord, les ventes du groupe ont chuté de 19,8% en données publiées, ou de 26,7% à taux de change courants.

Outre l'impact négatif de l'appréciation de l'euro face au dollar, un effet de comparaison défavorable a aussi joué: début 2017, les ventes dans cette région avaient été exceptionnellement dopées par le lancement d'une nouvelle gamme d'électrique culinaire sous sa marque Krups, a justifié SEB.

Son activité a en revanche progressé dans ses principales régions d'activité que sont la zone EMEA (Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu'en Chine, où ses performances continuent d'être dynamiques.

"Les performances du 1er trimestre sont de qualité, sur une base historique élevée", a estimé SEB, promettant de rester "vigilant et réactif" face aux enjeux persistants dans certains marchés, à un environnement de devises "plus volatil" et au renchérissement des matières premières.

Le groupe vise désormais une croissance "supérieure à 5%" à périmètre et taux de change constants en 2018.

Il table également sur une croissance de plus de 5% de son résultat opérationnel d'activité cette année, sur la base des parités actuelles et avant impacts exceptionnels liés à son acquisition de WMF l'an dernier.

afp/rp