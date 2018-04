Seb : accueille le Premier Ministre sur son site de Mayenne

23/04/2018 | 14:21

Thierry de La Tour d'Artaise accueille aujourd'hui le Premier Ministre, Edouard Philippe, et Brune Poirson, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et solidaire, sur le site du Groupe à Mayenne.



' L'engagement du Groupe en matière de développement durable est au coeur de cette visite exceptionnelle, occasion choisie par le Premier Ministre pour lancer la Feuille de Route de l'Economie Circulaire (FREC) du Gouvernement ' indique la direction de Seb.



Le site de Mayenne a été sélectionné pour illustrer les actions déjà réalisées par le Groupe en matière d'économie circulaire.



Le groupe va présenter quelques réalisations concrètes, telles que l'utilisation des plastiques recyclés, l'engagement réparabilité 10 ans, ou encore l'eco-production.



