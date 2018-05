Groupon : rehausse ses attentes pour 2018

09/05/2018 | 17:09

Groupon a annoncé mercredi avoir limité ses pertes au titre du premier trimestre, avoir relevé ses prévisions pour 2018 et avoir lancé un rachat d'actions pour 300 millions de dollars.



La perte nette du groupe liée aux activités poursuivies s'est en effet établie à 2,8 millions de dollars (1 cent par action) au premier trimestre, contre une perte nette de 20,9 millions (4 cents par action) pour les trois premiers mois de l'année 2017.



Son chiffre d'affaires baisse également, de 7% à 626,5 millions.



Par ailleurs, et malgré ces résultats, Groupon a relevé ses prévisions pour 2018. La raison ? L'acquisition de Vouchercloud, officialisée le 1er mai, qui amène l'entreprise basée à Chicago à anticiper un EBITDA ajusté compris entre 280 millions et 290 millions de dollars cette année (260 et 270 millions de dollars auparavant).



Enfin, Groupon a annoncé que le conseil d'administration avait approuvé une autorisation de rachat d'actions de l'ordre de 300 millions d'euros.



