Grupo Empresarial San Jose : EBA agrandira le parking du quartier de Arana à Vitoria - Gasteiz

EBA agrandira le parking du quartier de Arana à Vitoria - Gasteiz

10/01/2018

La ville de Vitoria - Gasteiz a attribué à EBA les travaux d'extension du parking silo de Arana, profitant de l'ancienne zone sportive du collège Ignacio Aldecoa, centre en désuétude et de propriété municipale, pour régler le problème de parking dans ce quartier.

Le nouveau parking aura 155 places, distribuées sur deux hauteurs et recouverte sur toute la bande latérale avec une chape perforée.

De plus, seront réalisés les travaux correspondants aux démolitions, repositionnements des services affectés, consolidation du lotissement limitrophe et installations d'évacuation des eaux, électricité et éclairage, signalisation, peinture et autres travaux nécessaire pour la conformité du nouvel espace.