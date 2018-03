Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE construira une résidence pour personnes âgées et un centre de jour à Alcobendas, Madrid

SANJOSE construira une résidence pour personnes âgées et un centre de jour à Alcobendas, Madrid

26/03/2018

Alegría Servicios Asistenciales a attribué à SANJOSE Constructora les travaux d'une résidence pour personnes âgées et d'un centre de jour à Alcobendas, Madrid.

La conception inclus un demi-étage souterrain destiné à des parkings et une zone de laverie et cuisine et installations du personnel, au RDC destiné au centre de jour et des zones de salle à manger, les premier et deuxième étages sont destinés à des zones de repos dotées de 43 chambres doubles.