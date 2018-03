Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE réformera la Maison des Volcans dans le Centre Jameos del Agua sur l’île de Lanzarote, Las Palmas

SANJOSE réformera la Maison des Volcans dans le Centre Jameos del Agua sur l'île de Lanzarote, Las Palmas

13/03/2018

Les Centres d'Art, Culture et Tourisme du Cabildo de Lanzarote a attribué à SANJOSE Constructora les travaux d'aménagement des usages de la Maison des Volcans dans le Centre Jameos del Agua sur l'île de Lanzarote.

Le projet intervient et récupère les infrastructures non terminées pour obtenir une Maison des Volcans plus moderne, polyvalente et avec une meilleure accessibilité dans sa partie supérieure, avec l'installation d'un ascenseur qui donnera accès aux quatre niveaux existants du centre.

On peut aussi souligner que l'emplacement original que César Manrique a projeté pour un grand restaurant capable de servir tant les visiteurs que les possibles évènements qui auront lieu dans l'auditorium du centre sera récupérer.