Grupo Empresarial San Jose : SANJOSE réhabilitera un bâtiment résidentiel dans la rue Fuencarral 77 de Madrid

SANJOSE réhabilitera un bâtiment résidentiel dans la rue Fuencarral 77 de Madrid

11/04/2018

Inversiones Lombok a attribué à SANJOSE Constructora les travaux de réhabilitation du bâtiment résidentiel, situé dans la rue du centre de Madrid Fuencarral 77, avec catalogage structurel avec travaux de restructuration et aménagement général du bâtiment ayant pour but d'adapter les conditions d'accessibilité et d'évacuation contre incendie, améliorer son habitabilité et la sécurité ainsi que le comportement thermique et efficacité énergétique respectant toujours la volumétrie actuelle et adaptant le projet à l'immeuble.