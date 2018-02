GTT : 4 nouvelles commandes depuis le début de l'année

16/02/2018 | 18:21

Outre ses comptes 2017, GTT a rapporté ce vendredi après marché avoir reçu plusieurs commandes depuis le début de l'année, portant sur l'équipement de 3 méthaniers et d'un navire ravitailleur.



D'une capacité allant de 174.000 à 180.000 mètres cubes, les 3 méthaniers seront construits dans les chantiers de Samsung Heavy Industries (SHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI). Ils seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex et devraient être livrés pour 2020.



D'une capacité de 18.600 mètres cubes, le navire ravitailleur sera quant à lui équipé de cuves Mark III Flex et construit en Chine par Hudong-Zhonghua. Positionné en Europe du Nord, il sera tout particulièrement destiné à alimenter en GNL les futurs porte-conteneurs de CMA CGM et sera opéré par l'armateur Mitsui OSK Lines Ltd. Sa livraison est prévue pour 2020.





