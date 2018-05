GTT : Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires 2018

Communiqué de presse

Compte rendu de l'assemblée générale mixte des actionnaires 2018

Paris, le 17 mai 2018 - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de GTT (Gaztransport & Technigaz) s'est réunie ce jour sous la présidence de Philippe Berterottière, Président-Directeur général, au Domaine de Saint-Paul à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Toutes les résolutions soumises au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l'exercice 2017 et décidé le versement d'un dividende de 2,66 euros par action, étant précisé qu'un acompte sur dividende de 1,33 euro avait été mis en paiement le 29 septembre 2017.

L'Assemblée générale a également renouvelé le mandat de Monsieur Philippe Berterottière et nommé Monsieur Bruno Chabas en qualité d'administrateurs.

L'Assemblée a en outre approuvé les éléments de la rémunération, au titre de l'exercice 2017, du Président-Directeur général et du Directeur général délégué. Elle a également approuvé le rapport relatif aux principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.

Enfin, l'Assemblée a autorisé le Conseil d'administration à procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et mandataires sociaux de la Société ou de certains d'entre eux, dans la limite de 1% du capital.

Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet de GTT (www.gtt.fr), à la rubrique Finance / Assemblée générale.

Agenda financier

29 mai 2018 : Détachement du solde du dividende

31 mai 2018 : Paiement du solde du dividende (1,33 euro par action) au titre de l'exercice 2017

26 juillet 2018 : Publication des résultats semestriels 2018 (après clôture du marché)

Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 47 31

Pour plus d'information, consulter le site www.gtt.fr.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié (chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification). La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GTT via Globenewswire