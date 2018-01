GTT Gaztransport et Technigaz : CORRECTIF - GTT signe un partenariat stratégique avec le chinois CHI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Des corrections ont été apportées par GTT sur son communiqué de presse en date du 26 janvier, annonçant un partenariat stratégique avec le chinois CHI. Le texte corrigé suit.GTT et CHI (Cosco Shipping Heavy Industries) ont signé un accord portant à la fois sur la construction et la rénovation de navires propulsés au GNL, de petits méthaniers, ainsi que d'unités de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (FLNG), etc. Autant de projets qui correspondent aux priorités de CHI en matière de développement stratégique, à savoir rester compétitif et couvrir la gamme complète de produits dans ses domaines de spécialisation.CHI est bien implanté en Chine, avec 10 chantiers modernisés et plus de 30 entreprises spécialisées, chargées de soutenir son cœur de métier. Le groupe est à même de réparer et rénover environ 1 500 navires marchands, de construire l'équivalent en navires de 11 millions de TPL par an, et de gérer différents types de projets offshore.