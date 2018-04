GTT Gaztransport et Technigaz : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Vendredi 13 avril 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-9,06% à 50,20 euros)GTT (Gaztransport & Technigaz) est malmené malgré la publication d'un chiffre d'affaires solide au premier trimestre. Certains investisseurs prennent une partie de leurs bénéfices sur un titre qui affiche un gain de 50% en un an et de 11% sur les six derniers mois. Cette tendance s'explique également par la décision de la Société Générale de dégrader sa recommandation sur le titre d'Achat à Conserver.