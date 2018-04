GTT Gaztransport et Technigaz : La valeur du jour à paris - GTT a le vent en poupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,37% à 51,80 euros, GTT signe la plus forte progression du SBF 120. Les investisseurs saluent le gain d'un nouveau contrat. La société, qui conçoit des systèmes de confinement destinés au transport et au stockage du gaz liquéfié, a reçu fin mars une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers. Ces deux unités seront construites sur le chantier naval de DSME à Geoje, en Corée, pour le compte d'un armateur européen.Leurs livraisons respectives interviendront fin 2019 et début 2020."Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat d'excellence avec DSME, à travers ces deux nouvelles commandes", commente Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.L'exercice 2018 commence fort pour le groupe. Après avoir enregistré seulement six commandes en 2016 et 21 commandes en 2017, GTT est déjà à 9 commandes cette année.Le groupe évolue sur un marché structurellement porteur, en croissance annuelle moyenne estimée à 6,5% pour le GNL, soulignait Oddo BHF le mois dernier. La hausse du nombre de prises de commandes est de bon augure pour 2018 alors que de nouvelles commandes doivent être engrangées pour limiter le point bas attendu en 2019.