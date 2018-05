GTT Gaztransport et Technigaz : Reconduction de Philippe Berterottière dans ses fonctions de Président-Directeur général de GTT

Communiqué de presse

Reconduction de Philippe Berterottière dans ses fonctions de Président-Directeur général de GTT

Paris - 17 mai 2018. L'Assemblée Générale de GTT, qui s'est tenue le 17 mai 2018 à Saint-Rémy-Lès- Chevreuse, a voté en faveur du renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Berterottière pour une période de quatre ans. Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a reconduit Philippe Berterottière dans ses fonctions de Président Directeur général de GTT.

Les actionnaires ont été convaincus par le bilan positif de Philippe Berterottière depuis 9 ans à la tête de GTT, marqué notamment par l'introduction en bourse de la Société sur Euronext Paris en février 2014 ; l'expansion du Groupe à l'international ; le renforcement de l'activité de services de GTT, avec notamment l'acquisition récente de la société Ascenz et la diversification des activités de la société sur de nouveaux marchés, notamment celui du GNL comme carburant.

Son ambition pour ce nouveau mandat est claire : imposer les solutions GTT pour le GNL comme carburant marin, et contribuer à faire du GNL l'énergie de la transition du monde maritime.

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr.

Contact Relations Média : press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 26 - +33 (0)1 30 23 47 31

Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 20 87