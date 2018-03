GTT Gaztransport et Technigaz : reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour équiper les cuves d’un nouveau méthanier

Communiqué de presse

GTT reçoit une commande de Samsung Heavy Industries pour équiper les cuves d'un nouveau méthanier

Paris - 27 mars 2018. GTT a reçu une commande de Samsung Heavy Industries (SHI) portant sur l'équipement d'un nouveau méthanier avec son nouveau système de confinement à membranes Mark III Flex+.

Cette unité, d'une capacité de 180 000 m3, sera construite pour le compte d'un armateur européen, sur le chantier de SHI en Corée du Sud. Sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2020.

La solution Mark III Flex+ permet d'atteindre un taux d'évaporation quotidien de 0,07%Volume, de par son épaisseur accrue et une membrane secondaire renforcée. Ce méthanier sera le second équipé avec le dernier-né des développements de la technologie Mark III.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : « Nous sommes très heureux de recevoir cette deuxième commande pour notre tout nouveau système Mark III Flex+ de la part de notre partenaire d'excellence, Samsung Heavy Industries, avec lequel nous avons lancé cette technologie.

Nous offrons ainsi une performance inégalée du taux d'évaporation quotidien de 0,07%. ».

A propos de GTT

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d'ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l'ensemble des acteurs de l'industrie du gaz liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l'utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des navires, ainsi qu'une large gamme de services.

GTT est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Plus d'information sur www.gtt.fr.

