GTT Gaztransport et Technigaz : signe un contrat de licence et d'assistance technique avec Sembcorp à Singapour

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GTT.FR) a annoncé mercredi la signature d'une contrat de licence et d'assistance technique avec la société Sembcorp Marine, basée à Singapour.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Le contrat porte sur la conception et la construction d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), de méthaniers de moyenne capacité et de plateformes Gravifloat de Sembcorp Marine utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.

- Aucun montant n'a été communiqué.

- Ce nouveau partenariat permet aux deux sociétés de cibler de nouveaux marchés, se concentrant particulièrement sur des solutions pour les terminaux GNL, et de poursuivre le développement du GNL dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de carburant.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: ECH