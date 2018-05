GTT : Philippe Berterottière reconduit comme PDG

18/05/2018 | 07:57

GTT indique que son assemblée générale du 17 mai a voté en faveur du renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Berterottière pour une période de quatre ans, et que son conseil d'administration l'a reconduit dans ses fonctions de PDG.



A la tête de GTT depuis neuf ans, Philippe Berterottière a notamment conduit l'introduction en bourse de la société sur Euronext Paris en février 2014, son expansion à l'international et le renforcement de son activité de services.



'Son ambition pour ce nouveau mandat est claire : imposer les solutions GTT pour le GNL comme carburant marin, et contribuer à faire du GNL l'énergie de la transition du monde maritime', explique la société d'ingénierie.



