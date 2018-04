GTT : contrat de licence et d'assistance avec Sembcorp Marine

26/04/2018 | 09:00

GTT annonce avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec Sembcorp Marine pour la conception et la construction de FSRU, de méthaniers de moyenne capacité et de plateformes Gravifloat utilisant ses systèmes de confinement à membranes.



Basé à Singapour, Sembcorp Marine est un fournisseur de solutions d'ingénierie dans les secteurs de l'offshore, du maritime et de l'énergie, opérant neuf chantiers navals à Singapour, en Indonésie, au Royaume-Uni et au Brésil.



Ce nouveau partenariat permet aux deux sociétés de cibler de nouveaux marchés, se concentrant particulièrement sur des solutions pour les terminaux GNL, et de poursuivre le développement du GNL dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de carburant.



