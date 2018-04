GTT : en tête du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 2,37% à 51,80 euros, GTT signe la plus forte progression du SBF 120. Les investisseurs saluent le gain d'un nouveau contrat. La société qui conçoit des systèmes de confinement destinés au transport et au stockage du gaz liquéfié, a reçu fin mars, une commande de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers. Ces deux unités, d'une capacité de 173 400 m3, seront construites sur le chantier naval de DSME à Geoje, en Corée, pour le compte d'un armateur européen.Elles seront équipées de cuves intégrant la technologie NO96 GW. Leurs livraisons respectives interviendront fin 2019 et début 2020."Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat d'excellence avec DSME, à travers ces deux nouvelles commandes", commente Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.