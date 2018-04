GTT : les prévisions de CA d'un analyste

10/04/2018 | 17:53

GTT va annoncer jeudi prochain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018. Les analystes de Portzamparc visent un chiffre d'affaires de 60 ME, en croissance de +3,6%.



' Les publications trimestrielles sont peu pertinentes pour juger de l'évolution de l'activité de GTT. Nous serons cependant attentifs aux indications sur la consolidation d'Ascenz et sur le nombre de navires livrés ce trimestre '.



'Les résultats opérationnels ont été solides, le scénario d'un creux majeur de CA s'éloigne et le GNL offre un vrai levier de croissance et de valorisation', rappellent les spécialistes de Portzamparc.



