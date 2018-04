GTT : prévisions annuelles confirmées

12/04/2018 | 18:19

GTT a rapporté ce jeudi soir avoir généré un chiffre d'affaires de 64,17 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en croissance de 12,4% sur un an.



Les recettes provenant des redevances (nouvelles constructions) ont en particulier grimpé de 14,9% comparativement aux 3 premiers mois de 2017 à 61,53 millions d'euros, dont 54,57 millions provenant des méthaniers (+19,5%), 6,24 millions des FSRU (NDLR: 'Floating Storage Regasification Unit', unité flottante de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) ) (+4,8%) et 496.000 euros des FLNG (NDLR : 'Floating Liquefied Natural Gas vessel', unité de liquéfaction de GNL) (-66,5%).



Le chiffre d'affaires lié aux services a en revanche reculé de 25% en raison notamment de la baisse des prestations d'études et des homologations de fournisseurs, et d'un impact limité de l'intégration d'Ascenz (2 mois).



Depuis le 1er janvier 2018, le carnet de commandes de GTT, qui comptait alors 89 unités, a évolué avec 17 livraisons de méthaniers, 10 commandes de méthaniers et une commande de FSRU. Au 31 mars dernier, le carnet de commandes du groupe s'établissait ainsi à 83 unités, dont 65 méthaniers, 13 FSRU, 2 FLNG, 2 réservoirs terrestres et une barge.



GTT a par ailleurs reçu au premier trimestre une commande pour l'équipement d'un navire ravitailleur, ce qui porte à 10 le nombre de navires en commande dans le domaine du GNL carburant.



Enfin, et en l'absence de reports ou d'annulations significatifs de commandes, GTT a reconduit ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires consolidé 2018 dans une fourchette comprise entre 235 et 250 millions d'euros, un Ebitda consolidé 2018 dans une fourchette allant de 145 à 155 millions et un montant de dividende pour 2018 au moins équivalent à celui versé au titre des 3 exercices précédents.





